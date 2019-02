Fietspaden en rijstroken Posthofbrug krijgen opknapbeurt BJS

25 februari 2019

Vanaf maandag 25 februari 2019 zijn werken aan de Posthofbrug in Berchem gestart. De fietspaden en rijstroken krijgen een opknapbeurt. De werken, die ongeveer een half jaar zullen duren, verlopen gefaseerd. Er is altijd verkeer in beide richtingen mogelijk. Fietsers rijden tijdelijk langs één kant van de brug.