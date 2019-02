Fietsers rijden op elkaar: één gewonde naar ziekenhuis Sander Bral

15 februari 2019

Een 57-jarige fietser reed woensdagvooravond in de Arbeidersstraat in Berchem. Hij kwam uit de richting van het station. Daarbij kwam hij in aanrijding met een andere fietser van 61 jaar die uit de tegengestelde richting kwam. Die laatste kwam lelijk ten val en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Ook de aangereden fietser liep verwondingen op maar zou later zelf een arts raadplegen. Geen van de betrokkenen reed onder invloed van alcohol.