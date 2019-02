Fietser verliest bewustzijn na frontale knal tegen andere fietser Sander Bral

26 februari 2019

Een fietser is zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Posthofbrug in Berchem. Een fietser die maandag de brug op reed, haalde een voetganger met een kruiwagen en een andere fietser in. Bij dat manoeuvre knalde de fietser op een fietser die uit de andere richting kwam. Die laatste reed naar beneden en had dus wel wat snelheid. Ze reden frontaal op elkaar en vielen op de grond. De fietser die aan het inhalen was, droeg geen helm en kwam hard neer op de grond. Het slachtoffer verloor het bewustzijn en werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.