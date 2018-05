Fietsbrug over Singel klaar 03 mei 2018

02u36 0 Berchem Met de officiële opening van de fietsbrug over de Singel in Berchem is de fietsostrade Antwerpen-Mechelen volledig afgewerkt. De brug geeft dagelijks 5.000 fietsers een vlotte verbinding van de Posthofbrug met het fietsparkeergebouw van station Berchem.

Elke werkdag staken meer dan 5.000 fietsers het gevaarlijke kruispunt van de Antwerpse Singel en de Posthofbrug over. De provincie Antwerpen werkte daarom samen met de stad, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de NMBS een plan uit om een fietsbrug te realiseren. Het project kostte zowat 3,3 miljoen euro.





De nieuwe fietsbrug start op het hoogste punt van de Posthofbrug, loopt over de stationsparking, gaat verder in de spoorwegberm, steekt de Singel over en sluit aan op het fietsparkeergebouw van het station Antwerpen-Berchem. De totale brug meet 270 meter.





"Dit is fietsinfrastuctuur die echt het verschil maakt", zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA). "Fietsen wordt hier in één klap veel vlotter én veiliger. Een voorbeeld van goed besteed overheidsgeld, want het zal nog meer mensen verleiden om de fiets te gebruiken en de wagen aan de kant te laten."





Aan de andere kant van Berchem-station, ter hoogte van Post X, plant het stadsbestuur intussen nog een tweede fietsbrug, ditmaal voor de fietsostrade Antwerpen-Lier die nog in volle ontwikkeling is. (BJS)