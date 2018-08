Ferdinand Coosemansstraat en Belpairestraat worden veiliger 03 augustus 2018

Om de Ferdinand Coosemansstraat en Belpairestraat veiliger te maken, is een proef gestart met aanpassing van de rijrichting voor autoverkeer.





In het proefproject is het stuk tussen de Sint Lambertusstraat en de Grotesteenweg voor autoverkeer enkelrichting, in de richting van de Grotesteenweg. Voorheen was dit stuk dubbelrichting.





Om te voorkomen dat buurtbewoners ver moeten omrijden, wordt ook in een deel van de Belpairestraat de rijrichting aangepast. Daar wordt de enkelrichting tussen de Sint Lambertusstraat en de Grotesteenweg omgedraaid, in de richting van de Sint Lambertusstraat. Zo blijft de circulatie in de buurt gegarandeerd. Fietsers kunnen in beide straten nog steeds in de beide richtingen rijden. (BJS)