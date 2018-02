Ex-journaliste wordt 'vrouw aan de piano' 24 februari 2018

02u26 0 Berchem Soms begint het leven pas op vijftig. Vraag het maar aan Veerle Janssens (53). De Berchemse haalde een nieuwe piano in huis, besliste nog enkel vrouwelijke componisten te spelen en overwon een burn-out. De journalistiek ruilde ze voor een baan bij Ringland. En er kwam een mooi boek van. "Eén dat ik zelf had willen lezen toen ik piano studeerde."

Welke belletjes rinkelen bij Clara Schumann, Fanny Mendelssohn of Anna Magdalena Bach? De achternaam van hun echtgenoten (Schumann, Bach) of hun broer (Mendelssohn), vermoedelijk. Vergeet het voorbehoud: Veerle Janssens heeft van 'Vrouw aan de piano' een meeslepend, spannend geschreven verhaal gemaakt. Ze weeft er de zoektocht naar zichzelf door, ze schrijft over haar gezin en over zuurstofrijke trips naar IJsland en Noord-Ierland. Ook hedendaagse Belgische componistes krijgen een plek: zoals Nina Smeets, de dochter van pianiste Eliane Rodrigues. Smeets sukkelde als peuter in een vijver en overleefde na een lange coma. Stráf verhaal.





"Ik wou iets schrijven voor mensen die ooit academie deden en een zetje nodig hebben om weer te beginnen", vertelt Janssens. "De feministe in mij wilde ook afrekenen met vooroordelen. Clara Schumann en de anderen waren fantastische componistes, al zijn ze geen Bach of Mozart. Hun mannelijke collega's kregen veel meer aanmoediging en kansen." 'Vrouw aan de piano' is uitgegeven bij Vrijdag en kost 24,95 euro.