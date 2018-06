Europaweek van start in Provinciaal Veiligheidsinstituut 04 juni 2018

Vanaf vandaag tot en met 15 juni staat het Provinciaal Veiligheidsinstituut in het teken van Europa. Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van negen lagere scholen kruipen in de huid van Europese ministers en te stemmen over een wetsvoorstel over geluid op festivals en evenementen. Dit is de eerste keer dat er een Europaweek plaatsvindt in het Provinciaal Veiligheidsinstituut. In de namiddag volgen de leerlingen er het educatief programma.





Er nemen scholen deel uit Antwerpen, Wilrijk, Deurne, Hoboken en Borgerhout. Het Provinciaal Veiligheidsinstituut is de laatste locatie van de Europaweken voor dit schooljaar. Op 8 juni starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019. (ADA)