Eugène (18) krijgt verblijfsvergunning 05 februari 2018

Eugène Djangmah (18) heeft zijn verblijfsvergunning beet. De jongeman werd begin november vorig jaar opgepakt op een scoutsfuif in Edegem en opgesloten in een gesloten asielcentrum. Na enkele dagen mocht hij die instelling verlaten en kreeg hij dertig dagen tijd om de nodige documenten om zijn verblijfsvergunning aan te vragen in orde te brengen. Ondanks die nare ervaring zegt hij dat die periode ook een stimulans is geweest om orde op zaken te stellen. Nu bezit hij een tijdelijke verblijfsvergunning die één jaar geldig is, maar die stelt hem wel in staat om bijvoorbeeld te leren autorijden. Hoewel Eugène een grote stap in goede richting gezet heeft, is het nog afwachten voor zijn jonge zus en mama. Zij hebben nog geen geldige papieren op zak. (ADA)