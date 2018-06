Eline (17) is klaar om hitparade te veroveren 30 juni 2018

02u26 0 Berchem Eline Schoofs (17) uit Berchem is een van de twintig CoolKids. Dat is een nieuwe jongerengroep waarmee het Gentse productiehuis Marmalade zijn eerste stappen in de muziekwereld zet.

"CoolKids is een groep van jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zingen over de dagelijkse leefwereld van jongeren. Zo gaat ons eerste nummer over het einde van het schooljaar en de start van de zomervakantie. Heel herkenbaar voor de kinderen. Het is muziek voor jongeren door jongeren", vertelt Eline.





Woordkunst-Drama

De jongedame is al heel lang gepassioneerd door zingen en dansen en volgt een opleiding bij Fabric Magic naast haar opleiding Woordkunst-Drama. Via Kristof Aerts, die de muzikale leiding heeft, kwam Eline op de auditie terecht. "CoolKids is het grootste project dat ik tot nu toe heb gedaan. Het is echt fantastisch. Vorige maand zijn we voor de eerste keer allemaal samen gekomen en het klikte meteen tussen ons", zegt ze. Vorige week werd hun eerste clip opgenomen. "Ik hoop dat er nog heel veel leuke liedjes mogen volgen en dat we deze zomer veel kunnen optreden zodat de kinderen ons leren kennen", aldus de zangeres. (ADA)