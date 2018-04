Eerste spadesteek voor nieuw natuurpark 07 april 2018

02u32 0

De stad is gestart met de voorbereidende werken voor het recreatief natuurpark Wolvenberg in Berchem. Daarvoor moesten de volkstuintjes wel verdwijnen. Maar geen nood: intussen zijn die netjes verhuisd naar Roderveld, Polygon, Flora (Hofstadestraat) en Het Prieel.





Wolvenberg ligt tussen de Singel en de Ring. Binnen het masterplan Park Brialmont blijft Wolvenberg een natuurgebied. Maar ook het gebied aan de westzijde daarvan wordt omgevormd tot een nieuwe open, groene ruimte. Voor het schaarse groen in Oud-Berchem is dat een mooie aanwinst.





"We maken die site nu klaar om het park aan te leggen in de nazomer", zegt districtsburgemeester Evi Van der Planken (N-VA). "Deze groene long wordt een eerste zichtbare fase voor het latere Park Brialmont."





Het district Berchem en de stad Antwerpen zorgden ervoor dat de volkstuinders tegen eind maart een nieuwe plek kregen, elders in Berchem. Een blikvanger zijn de volkstuintjes in park Het Prieel. Aan de bestaande drie zones zijn 34 nieuwe tuintjes toegevoegd. Ze zijn elk 80 m² groot.





Extraatje is een samentuin van 239 m² met een serre. De vzw die de tuintjes beheert en het district plaatsen individuele opbergboxen en twee schuilhuisjes. (PHT)