Droogkast brandt uit 30 april 2018

In de kelder van een woning aan de Spoorwegstraat in Berchem is vrijdagavond laat brand uitgebroken. Het gezin dat er woont, kon zichzelf snel in veiligheid brengen. De woonkamer hing al snel vol rook. De brandweer kon de brand blussen. Achteraf bleek dat een defect aan de droogkast wellicht aan de oorzaak lag van de brand. Nadat de brandweer het werk had afgerond, mocht iedereen weer naar binnen. Het pand bleef bewoonbaar. (BSB)