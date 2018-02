Dronken vrouw rijdt twee geparkeerde wagens aan 22 februari 2018

Een auto is dinsdagavond tegen twee geparkeerde wagens gereden in de Sint Hubertusstraat in Berchem. Na de aanrijding pleegde de bestuurder vluchtmisdrijf. Tijdens het verhoor van één van de getuigen kwam het verdachte voertuig plots weer de straat ingereden. De politie stopte het voertuig en hield de bestuurder tegen. Het bleek te gaan om een 35-jarige vrouw die op dat moment geen geldig rijbewijs en identiteitskaart kon voorleggen. Ze maakte een verwarde indruk en was weerspannig. Er werden ook blikjes bier in de wagen teruggevonden. Aangezien de vrouw geen moeite deed om een geldige ademtest af te leggen, werd ze overgebracht naar het ziekenhuis voor een bloedafname. Het rijbewijs van de vrouw werd meteen ingetrokken en de auto werd op een veilige plek achtergelaten. (BSB)