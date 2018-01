Dronken chauffeur raakt niet ver na vluchtmisdrijf 02u45 0

Bij een kop-staartaanrijding met vluchtmisdrijf op de Gitschotelei in Berchem kon de aanrijder dankzij de informatie van getuigen snel gevat worden. Het wijkteam vond op basis van de aanwijzingen van enkele omstaanders een beschadigd voertuig in de Edelgesteentestraat. De bestuurder bevond zich nog in zijn auto en maakte een dronken en zenuwachtige indruk. Na controle bleek de man 1,5 promille alcohol in het bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. (BSB)