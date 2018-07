Dronken bestuurster gaat door het lint 19 juli 2018

In de Jos Ratinckxstraat in Berchem zorgde een dronken bestuurster dinsdagnamiddag voor heel wat ophef. Een vrouw van 36 jaar was met haar wagen frontaal ingereden op een geparkeerd voertuig toen ze vanuit de Flor Alpaertstraat aan hoge snelheid de Jos Ratinckxstraat indraaide. Door de impact werden twee andere geparkeerde voertuigen beschadigd. Na de botsing probeerde ze zich uit de voeten te maken. Een agente die toevallig passeerde, verwittigde haar collega's en wilde het vluchtmisdrijf voorkomen, waarop de vrouw zich hevig verzette. Samen met omstaanders kon de agente de dame in bedwang houden tot er een interventiepatrouille ter plaatse kwam. De dame legde een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd onmiddelijk ingetrokken en ze werd overgebracht naar het politiekantoor aan de Noorderlaan voor ontnuchtering en verhoor. (BSB)