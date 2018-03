Drie jaar cel voor chauffeur die jongen van 7 aanrijdt 14 maart 2018

02u37 0 Berchem Een 20-jarige chauffeur uit Antwerpen is veroordeeld tot drie jaar cel en twee jaar rijverbod. Hij had als 17-jarige een jongetje van 7 aangereden in Berchem. Daarna pleegde hij vluchtmisdrijf.

De beklaagde was 17 jaar toen hij op 26 september 2015 met een gehuurde Volkswagen Polo de aandacht van de politie trok toen hij door het rode licht reed op de A12 in Wilrijk. Toen ze hem wilde controleren, sloeg hij op de vlucht richting Antwerpen.





De wilde achtervolging leidde naar Berchem, waar de beklaagde in de Uitbreidingsstraat een 7-jarig jonge-tje aanreed dat de weg overstak. Het kind liep een hoofdwonde en dubbele beenbreuk op. De beklaagde remde even en zette dan zijn weg aan hoge snelheid verder. Het politievoertuig dat hem achtervolgde, kon de moeder van het jongetje niet meer ontwijken. De vrouw hield er een hoop kneuzingen en blauwe plekken aan over. De beklaagde zorgde ook voor brokken in de Statielei in Borgerhout en moest zijn wagen achterlaten. Hij verdween te voet, maar kon enkele dagen later worden opgepakt. De jeugdrechter besliste om hem uit handen te geven, waardoor hij als volwassene berecht werd.





De jongeman bekende de feiten maar vroeg om een werkstraf. Dat vond de rechtbank onvoldoende als signaal. Hij moet samen met zijn ouders de slachtoffers bijna 9.300 euro aan schadevergoedingen betalen. (PLA)