District plant 49 nieuwe bomen 14 maart 2018

02u45 0

Het district Berchem zal komend seizoen maar liefst 18.592 vaste planten en heesters aanplanten op het openbaar domein, daarnaast komen er ook nog 49 nieuwe bomen bij. Gisteren startte het district met zijn bebloeming. De eerste planten gingen in de grond aan het plein op de hoek van de Filip Williotstraat en de Berchemstadionstraat. Dat plein werd in 2016 volledig vernieuwd. Vanaf mei worden er nog eens 173 bloemenmanden en 77 bloembakken geplaatst voor de belangrijkste winkelstraten in Berchem: de Driekoningenstraat en Statiestraat worden - net als de voorgaande jaren - opgefleurd met 77 bloembakken aan de hekken op het voetpad. Alles samen trekt het district hiervoor zo'n 106.000 euro uit. (NBA)