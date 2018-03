District huldigt zijn sportkampioenen 15 maart 2018

Het district Berchem huldigt op vrijdag 16 maart zijn sportkampioenen van 2017, tijdens de sportlaureatenviering in zaal De Nieuwe Vrede. Onder de noemer 'Iedereen Kampioen' worden achttien individuele sporters en zes ploegen in de bloemetjes gezet. Louis Cloots en Noam Patel leverden sterke internationale prestaties, in jiujitsu respectievelijk in acrogym. Voetbalclub Berchem Sport werd kampioen en promoveerde naar de Eerste klasse Amateurs. Vele andere individuele sporters en teams vielen in de prijzen en de Berchemse G-sporters kwamen huiswaarts met prachtige resultaten. Tijdens de viering worden ook enkele niet-alledaagse prestaties in de kijker gezet. Zo liep Berchemnaar Peter Deruyter mee in de Dodentocht, ondanks een ernstige longaandoening. Ook Lea Loquet verdient sportieve lof, want zij is al 90 jaar onafgebroken lid van wandelvereniging ATB De Natuurvrienden Berchem. Tot slot huldigt het district ook nog de deelnemers aan Start to run en Start to swim 2017. (ADA)