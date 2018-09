Daar is de Sint al 06 september 2018

De zomer is nog niet voorbij, of daar is de eerste aankondiging voor de komst van de Sint al. Berchem bijt de spits af want het district kondigt aan dat op 17 november Sinterklaas met zijn zwarte pieten zal landen rond 13.30 uur op het vliegveld van Deurne. Daarna gaan de goedheilige man en zijn helpers in stoet langs de Diksmuidelaan, Posthofbrug, binnensingel, Statiestraat, Driekoningenstraat en het Frans van Hombeeckplein.





Aan het einde van de 33ste Sinterklaasstoet kunnen de kinderen de Sint persoonlijk begroeten op het Frans van Hombeeckplein en krijgen ze een kleine attentie van de Sint. (DILA)