Buikdanseressen bij Muziek in de Wijk 28 juli 2018

Op de Zillebekelaan in Berchem is er vandaag weer Muziek in de Wijk. Deze week houdt Shaman Festival er halt. Shaman Festival staat al meer dan een decennia op het podium en ze weten hoe ze hun publiek vol ambiance moeten doen dansen. De naam van deze band zegt het zelf, verwacht je aan een heus festival met een mix van ska, cumbia, gipsy beats en een vleugje punk met invloeden van over de hele wereld, begeleid door buikdanseressen. Daarna is het de beurt aan Djmawi Africa. De optredens starten om 14.30 uur. (NBA)