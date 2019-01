Brillenverkoopster thuis overvallen en vastgebonden Patrick Leffelon

29 januari 2019

16u05 0

Een 46-jarige vrouw is in haar woning op de Grote Steenweg in Berchem overvallen door twee mannen. De mannen hadden vooraf een afspraak gemaakt om de collectie dure (zonne-)brillen van de vrouw te komen bekijken en eventueel te kopen.

De vrouw baatte vroeger een brillenwinkel uit maar had de zaak een tijd geleden stopgezet. Haar voorraad brillen bood zij via een website voor tweedehandsspullen te koop aan. Een man had eerder een afspraak gemaakt en belde dinsdag bij de vrouw aan.

De man kwam samen met een kompaan de woning binnen en greep de vrouw vast. Ook een minderjarige die in huis was, werd vastgegrepen. De twee werden vastgebonden waarna de daders een vijftiental dure brillen uit de voorraad haalden en er vandoor gingen.

De politie deed nazicht in de buurt maar kon geen verdachten meer opsporen.