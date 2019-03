Brandstichter klopt autoruitje in en werpt brandbaar product in wagen Sander Bral

05 maart 2019

14u03 0 Berchem De wijk Groenenhoek is maandagnacht opgeschrikt door brandstichting in een geparkeerde wagen. Onbekenden sloegen een zijruitje in en gooiden een brandbaar product naar binnen. Het brandje doofde van zichzelf waardoor er enkel aan het interieur van de wagen schade is.

In de Marsstraat in Berchem belden buurtbewoners in de nacht van maandag op dinsdag rond half twee de hulpdiensten omdat het brandde in een geparkeerde auto. Eén van de zijruitjes achteraan bleek ingeklopt en er was een brandbaar product naar binnen geworpen. Het vuur in de wagen had zich al gedoofd vooraleer de brandweer arriveerde. Enkel aan de binnenkant van de wagen is er schade, het voertuig brandde niet uit en ook de geparkeerde wagens ervoor en erachter raakten niet beschadigd.

Het voertuig stond al een tijdje op dezelfde plaats geparkeerd met een lege batterij. De politie heeft de eigenaar uit de buurt gecontacteerd. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek zoals dat gebruikelijk is bij branden met kwaad opzet.