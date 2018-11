Beyza (19)uit Berchem spoorloos verdwenen Sander Bral

16 november 2018

19u19 0 Berchem Child Focus is op zoek naar het negentienjarige meisje Beyza Fil. Ze verdween op woensdag 14 november uit Berchem.

Beyza Fil is 1m60 lang en is normaal gebouwd. Ze heeft bruine ogen en bruin krullend haar. Ze heeft een klein litteken op haar voorhoofd. Op het moment dat ze verdween droeg ze een zwarte T-shirt van het merk Armani en zwarte sportschoenen van het merk Adidas. Ze droeg een blauwe sjaal en had een zwarte vierkanten schoudertas uit leder bij zich.

Wie meer weet over deze verdwijning kan dag en nacht terecht op het gratis nummer van Child Focus 116.000.