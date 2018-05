Bewoners geven visie op Leeuwerikpark 31 mei 2018

Het Berchemse Leeuwerikpark vormt een langgerekt groen gebied aan de Coremansstraat, tussen het Brilschanspark en het Nachtegalenpark. Het district Berchem wil het speelterrein vernieuwen en het park een opfrisbeurt geven.





Woensdag zakten zo'n 50 buurtbewoners af naar het Leeuwerikpark. De bezoekers konden aangeven wat voor hen belangrijk is. Wat vinden kinderen leuk op een speelterrein? Wat is er nog nodig in het Leeuwerikpark? Banken en een picknicktafel? Of liever een looppiste doorheen het park?





Met de resultaten van de inspraakronde gaan de ontwerpers aan de slag om een eerste concept voor het Leeuwerikpark uit te werken. Op een later moment komt het district terug naar de buurt om dit ontwerp aan de bewoners voor te stellen. (BJS)