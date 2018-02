Bewoners beslissen mee over nieuwe Saffierstraat 26 februari 2018

Het district Berchem wil de Saffierstraat en de ernaast gelegen groene zone aan de spoorwegberm duurzaam vernieuwen wanneer de provincie er de fietsostrade tussen Lier en Antwerpen aanlegt. Bijna een jaar geleden gingen 78 bewoners in verschillende werkgroepen aan de slag om zelf een invulling te geven aan de groene zone in de Saffierstraat. Met het resultaat van deze inspanningen zijn de ontwerpers aan de slag gegaan en hebben ze een conceptontwerp voor de nieuwe straat gemaakt. Dat conceptontwerp werd gisteren voorgelegd aan de bewoners die tijdens een 'inspraakontbijt' de kans kregen om mee na te denken waar welke activiteit komt. "Het wordt een zeer zware investering voor het district maar zeker nuttig", zegt districtsschepen van Publiek Domein Bruno De Saegher. De werken starten ten vroegste wel pas in 2020. (DILA)