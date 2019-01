Bestuurster (81) vergist zich van pedaal en rijdt struiken in Sander Bral

11 januari 2019

In Berchem is donderdagmiddag een bestuurder van een wagen gewond geraakt bij een aanrijding met een fietser. De dame van 81 jaar reed op de Elisabethlaan en wilde ter hoogte van de Marie Joséelaan terugdraaien. Er kwam een fietster aangereden, dus de bestuurster stopte. Ze vergiste zich naar eigen zeggen op dat moment van pedaal en gaf gas. Daarbij raakte ze de negentienjarige fietster en reed ze in op de struiken rond het kerkhof. De fietster raakte niet gewond, de bestuurder van de wagen liep door de klap lichte verwondingen op.