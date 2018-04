Bestuurder zonder rijbewijs crasht 09 april 2018

Aan het kruispunt van de Singel met de Posthofbrug in Berchem is vrijdagavond een 48-jarige bestuurder ingereden op een auto die stond te wachten voor het rode licht. De bestuurder bleek onder de invloed van alcohol. Opmerkelijk: hij kon geen rijbewijs voorleggen, omdat dit een week geleden werd ingetrokken. Zijn voertuig was niet meer rijvaardig. Het andere voertuig was achteraan beschadigd, maar moest niet getakeld worden.