Bestuurder knalt tegen verdwijnpaal en vlucht 24 januari 2018

02u55 0

In de Uitbreidingstraat ter hoogte van Berchem station is een bestuurder maandagmiddag onzacht in aanraking gekomen met een verdwijnpaaltje. Dit stuk van de Uitbreidingstraat is normaal gezien enkel toegankelijk voor voertuigen van De Lijn. Een getuige belde de politie nadat hij had gezien dat de bestuurder richting Guldenvliesstraat wilde rijden op het moment dat de verdwijnpaal omhoog kwam. Hierbij raakte het voertuig vooraan beschadigd. Volgens de getuige vloog de chauffeur bovendien tegen zijn voorruit, waardoor deze barstte. De bestuurder reed door, maar kon geïdentificeerd worden aan de hand van zijn nummerplaat. De stadsdiensten kwamen ter plaatse om het paaltje te herstellen. (BSB)