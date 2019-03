Berchems koppel maakt fietsreis van hun leven via Noord-Europa, Canada en dwars door VS... MAAR VANAVOND OVERNACHTEN WE IN TURNHOUT David Acke

31 maart 2019

13u03 0 Berchem Yasmijn Soete en Yannick Leroy zijn vertrokken op wat dé reis van hun leven moet worden. De Berchemenaren zullen het komende anderhalf jaar de wereld verkennen met de fiets. Zondagochtend vertrokken ze onder luid applaus van vrienden en familie. “We wilden wat meer tijd voor elkaar maken.”

Vandaag doen Yasmijn (31) en Yannick (30) het nog rustig aan en denken ze tot Turnhout te fietsen. “We bouwen langzaam op zodat we in het ritme komen,” vertelt Yannick. “Nadien denken we tussen de tachtig en honderd kilometer te fietsen per dag. Eind deze week hopen we voorbij Nederland te zitten.” Na maanden van voorbereiden stampte het koppel hun droom op gang. Letterlijk. Vanuit hun woonplaats in Berchem zullen ze per fiets de wereld rondreizen. Anderhalf jaar lang - als het meezit twee jaar - via het noorden van Europa naar Canada om dan door Amerika naar het zuiden te fietsen richting Patagonië.

Beiden reizen graag en gelukkig zijn ze ook niet vies van een fietstocht. Eerder reisde Yannick al eens twee maanden per fiets met vrienden en ook Yasmijn heeft al wat kilometers in de benen. Maar wat ze nu van plan zijn, is met niets te vergelijken. “Je vertrekt niet van vandaag om morgen, dat is iets wat ondervonden hebben,” lacht Yasmijn. “Wel twintig keer zijn we naar het stad moeten gaan voor de nodige documenten. Denk maar aan reispassen en vergunningen. Ook de verschillende verzekeringen moesten in orde gebracht worden. Een papierberg maar we kunnen nu wel met een gerust hart vertrekken.”

Onderweg zijn de twee op elkaar toegewezen. Maar daar kijkt het koppel enorm naar uit. “We hadden beiden een druk leven en dat zorgde ervoor dat we soms weinig tijd hadden voor elkaar. Aan die tijd zal nu geen gebrek zijn, integendeel,” zegt Yasmijn. Toen ze het nieuws aan vrienden en familie vertelden, reageerden die eerder ongelovig. Maar als snel hadden ook zij door dat Yasmijn en Yannick dit echt wilde doen. “Natuurlijk ben je een beetje bang als je hun plan hoort maar ik heb heel veel vertrouwen in die twee,” vertelt Carmen, de moeder van Yannick. “Die twee vullen elkaar heel goed aan. Yannick is impulsiever en Yasmijn beredeneerder. Dat is een goed evenwicht. Zelf ben ik ook heel avontuurlijk aangelegd maar dit heb ik nooit gedaan. Ik ben dus heel blij dat zij het wel doen.” In juli heeft Carmen alvast het plan opgevat om haar zoon en haar schoondochter te bezoeken in Canada. “En tussendoor skypen we wel eens.”

Zondagochtend verzamelden vrienden en familie bij het huis van de twee avonturiers om samen nog eens het glas te heffen op de bijzondere reis. “we wilden om 11 uur vertrekken maar ik vrees dat het wat later zal zijn. Het is te gezellig,” lacht Yannick. Rond 11.30 uur vertrokken de twee dan onder luid applaus aan het bijzondere tocht.

Wie Yasmijn en Yannick wil volgen kan dat via hun blog www.land-of-nod.com.