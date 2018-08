Berchem Sport wijst konijnen én de stad met de vinger 08 augustus 2018

02u50 0 Berchem De jeugdwerking van Berchem Sport luidt de alarmbel: hun oefenvelden verkeren in erbarmelijke staat. "En dat komt niet door de droogte", zegt bestuurslid John Lasters.

"Onze oefenvelden liggen erbij als patattenvelden", steekt Lasters van wal. "Het is zelfs zo ver gekomen dat we voor trainingen uitwijken naar Wilrijk en Deurne. Schandalig als je weet dat we als club jaarlijks tienduizenden euro's aan huurgeld betalen." Volgens Lasters is de droogte niet de boosdoener. "We kampen hier al een hele poos met een konijnenplaag. Die beestjes graven putten op onze velden. Maar ook de stad doet niet genoeg. De terreinen zijn op een ondermaatse manier aangelegd en worden niet genoeg opgevolgd."





Schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) belooft beterschap. "Na de droogte bekijken we samen met een aannemer hoe we alle 21 stedelijke sportveldjes kunnen doen herleven. Door ze opnieuw in te zaaien bijvoorbeeld. De konijnenplaag ligt moeilijker. Je kan de diertjes niet levend vervoeren vanwege de regelgeving rond de ziekte myxomatose. Hen ter plekke doden doen we uiteraard ook niet." (BJS)