Berchem Sport slachtoffer van 'fruitfraudeurs' 31 juli 2018

Voetbalclub Berchem Sport waarschuwt voor oplichters die in naam van de club fruit verkopen.





Christophe Van Aerschot: "Een drie- à viertal jongeren van rond de 15 jaar oud gaan blijkbaar in de ruime omgeving van Antwerpen van deur tot deur en stellen zich voor als spelers van K. Berchem Sport. Het ziet er allemaal nogal geloofwaardig uit: ze maken gebruik van een invulformulier met hoofding van onze club én gebruiken op het formulier de naam van een van onze medewerkers. Bovendien zou een van de verdachten tijdens de feiten een Berchem-tenue dragen. De verdachten verkopen zogezegd fruit om een project in Mali te steunen, maar op de club loopt helemaal geen dergelijk project. Het fruit wordt natuurlijk nooit geleverd en de mensen zijn hun geld kwijt."





Bij Berchem Sport heeft men al weet van verschillende gedupeerden in Zandvliet, Stabroek en Brasschaat. Vermoedelijk loopt de fraude al op tot 100 euro. De voetbalclub heeft de politie ingelicht en roept gedupeerden op om klacht neer te leggen. (BJS)