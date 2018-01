Bejaarde man loopt onder tram 19 januari 2018

Een 90-jarige man is gisterenmiddag aangereden door een tram die vanuit Mortsel naar het centrum reed. Hij werd levensgevaarlijk gewond. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Fruithoflaan met de Grote Steenweg. Volgens getuigen kwam de tram door het groene licht aangereden, stak die het brede kruispunt over om daar aan de halte te stoppen. "Wij hebben de tram lang en heel indringend horen bellen. Dat gebeurt hier wel vaker want dit is een moeilijk en gevaarlijk kruispunt", vertellen mensen in de buurt.





De 90-jarige man stak over op het zebrapad en dacht waarschijnlijk de tram nog voor te zijn. Een spoedarts was geruime bezig met de reanimatie. Daarna werd de man overgebracht naar het Middelheim-ziekenhuis. (PLA)