Auto met gestolen nummerplaat klemgereden

De politie kreeg gisteravond rond 20.45 uur een alarmmelding binnen van het camerasysteem met nummerplaatherkenning. Een auto met een gestolen nummerplaat was gesignaleerd op de Singel, richting Zuid. Een ploeg van het Snelle Respons Team ging achter de auto aan. Ter hoogte van de Eikelstraat kreeg de SRT-ploeg de verdachte auto in het zicht. De achtervolging ging verder over de Grote Steenweg. Aan het kruispunt met de Theofiel Roucourtstraat werd de wagen, een Fiat Doblo, klemgereden. De twee inzittenden werden gearresteerd en voor ondervraging meegenomen. De auto reed niet enkel met gestolen nummerplaat rond, hij was evenmin verzekerd. De politie startte een onderzoek naar de twee inzittenden. Het voertuig werd voorlopig in beslag genomen. (NBA/PLA)