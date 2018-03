Auto brandt uit op Binnensingel 22 maart 2018

Spectaculair zicht gisteravond op de Binnensingel. Een auto brandde er helemaal uit. De rookpluim was tot in de weide omgeving te zien. Vermoedelijk is een technisch defect de oorzaak. De Binnensingel werd een tweetal uren afgesloten. De politie moest een tijdlang het verkeer komen regelen. Er vielen geen gewonden. (VTT)