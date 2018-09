Arbeidersstraat weer open 04 september 2018

De Arbeidersstraat in Berchem is vrijdagmiddag opnieuw volledig open voor alle verkeer. De straat onderging een metamorfose. Er kwamen fietspaden aan beide kanten van de rijweg. Voor auto's werd de rijweg geasfalteerd en smaller, zo wordt de zone 30 afgedwongen. Parkeren gebeurt niet langer in de middenberm maar aan de zijkanten. De straat kreeg ook een nieuwe riolering en straatverlichting. Tijdens het eerstvolgende plantseizoen komen er nog nieuwe bomen en planten bij. Intussen werkt de aannemer verder in de Woningenstraat en vandaag starten de werken in de Groenenhoekstraat. (BJS)