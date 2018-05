Arbeidersstraat krijgt heraanleg 11 mei 2018

De Arbeidersstraat in Berchem is de eerste van een reeks straten die worden heraangelegd in de wijk tussen de Roderveldlaan en de Saffierstraat. Als alles goed verloopt beginnen de werken op dinsdag 22 mei. Verwacht wordt dat de werken tot het najaar zullen duren. De exacte duur hangt sterk af van het weer en eventuele onvoorziene omstandigheden. Tijdens de werken is de straat afgesloten voor verkeer. Na de heraanleg van de Arbeidersstraat zijn de Woningenstraat, Groenenhoekstraat en Lambert Briesstraat, Spoorwegstraat en het Florent Cootmansplein aan de beurt. (BJS)