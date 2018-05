Amper 15 en al plekje op WK FIEN VERTEGENWOORDIGT TURNKRING VOLHARDING IN SINT-PETERSBURG DAVID ACKE

29 mei 2018

02u25 0 Berchem Voor het eerst in z'n 98-jarig bestaan mag Turnkring Volharding Berchem een turnster afvaardigen naar het Jeugd Wereldkampioenschap tumbling in Rusland. Fien De Grave (15) zal er haar spectaculairste salto's, fliks en schroeven tonen.

Na een prachtprestatie op het Vlaams en Belgisch kampioenschap verzekerde Fien De Grave zich van een plek op het Jeugd Wereldkampioenschap in Sint-Petersburg in Rusland in de categorie Tumbling. Ze is daarmee de eerste turnster van Turnkring Volharding Berchem die daar in slaagt. "In 2020 vieren we ons honderdjarig bestaan en dit is alvast een mooi geschenk", vertelt trainer Jonathan Duyols.





Kers op taart

Het tumblingteam bestaat nog maar vijf jaar maar heeft meteen een hoog niveau behaald en volgens trainer Jonathan is deze selectie de kers op de taart. Voor Fien kan dit een opstapje betekenen naar de elite maar daar is de jonge turnster niet mee bezig.





"Ik nam deel aan het Vlaams en Belgisch kampioenschap met de ambitie om gewoon goede sprongen te tonen en ervaring op te doen. Plots ben je dan geselecteerd voor het Jeugd WK. Het is allemaal een beetje moeilijk te vatten", lacht ze vrolijk. Tumbling is een aaneenschakeling van turnoefeningen die uitgevoerd worden op een 25 meter lange verende mat waardoor de turners enkele meters hoog springen. Salto's, fliks en schroeven volgen elkaar in een razendsnel tempo op. "Het is geen olympische discipline maar toch merken wij dat de sport enorm aan populariteit wint. Ook binnen onze turnkring. Ik denk dat de selectie van Fien dit alleen maar zal bevestigen", aldus Jonathan.





Fien gaat vooral genieten van het moment en proberen twee mooie sprongen op de mat te brengen. Wat de toekomst daarna brengt, ziet ze wel. Al gaat ze wel het onderste uit de kan halen. "Ik stel mezelf graag doelen. Anders is er niets aan. Het is mijn eerste wedstrijd in het buitenland dus ik wil het toch tot een goed einde brengen", aldus Fien. Ze zal gesteund worden door vrienden en familie en ook haar trainers van Volharding Berchem zullen haar vergezellen naar Rusland.





Helaas voor Fien zit er niet meer in dan de ervaring en een medaille en eventueel een opstapje naar de elite. "De Vlaamse Turnfederatie erkent het tornooi niet. Je kan dus geen punten sprokkelen om eventueel mee te mogen doen aan kampioenschappen", legt Jonathan uit. Maar dat drukt de pret niet binnen de Turnkring waar er nu volop geduimd wordt voor een knalprestatie van Fien. "Ik ga nu volop trainen. Dat is het belangrijkste", vult Fien aan. Het kampioenschap vindt plaats van 15 tot en met 18 november.