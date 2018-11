Ambulance knalt tegen wagen: drie gewonden Sander Bral

20 november 2018

14u58 0 Berchem In Berchem zijn dinsdagmiddag een ziekenwagen en een personenwagen tegen elkaar gevlogen. Drie personen moesten na de klap naar het ziekenhuis gebracht worden voor verzorging.

Op het kruispunt van de Floraliënlaan en de Koninklijkelaan in Berchem is een ambulance in de flank van een personenwagen gereden. Aanvankelijk vreesde de hulpdiensten dat de twee ambulanciers geklemd zaten in hun voertuig maar uiteindelijk moest niemand bevrijd worden door de brandweer. Ze werden wel allebei naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de personenwagen werd afgevoerd. Er zaten geen patiënten in de ziekenwagen. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.