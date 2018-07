Alternatieve pechverhelping heeft al 20.000 leden 19 juli 2018

De Antwerpse start-up Mobly heeft al 20.000 actieve leden. Mobly wil een alternatief bieden voor de klassieke pechverhelping waarvoor je maandelijks betaalt. Volgens Mobly heeft tachtig procent van de bestuurders nooit of slechts één keer pech met de wagen. Daarom startte het bedrijf met een alternatieve pechverhelping. Het motto: je betaalt enkel wanneer je ook daadwerkelijk pech hebt. Via een app kan je je registreren en hulp vragen. Daarnaast kan je ook een apparaatje in je wagen installeren dat je auto slimmer maakt. Het analyseert je ritten en waarschuwt preventief wanneer er iets schort aan je wagen. (ADA)