Actrice uit 'Clan' op rood-groene lijst 25 juni 2018

Enkel in Berchem trekken sp.a en Groen nog samen naar de kiezer. Naast tien kandidaten van beide partijen staan er ook vijf onafhankelijken op. Opmerkelijke naam is die van actrice Kristine Van Pellicom (48) als lijstduwer voor de eerste kolom. Lijsttrekker Freya Piryns (Groen) en nummer twee Erkan Ozturk (sp.a) stelden zondag alle kandidaten voor. Hoogste onafhankelijke is Arnold Peeters op de derde plaats, onder meer bekend als redder van het parkje van het Hof van Nauwelaerts. Kristine Van Pellicom vinden we terug als dertiende, ook als onafhankelijke. Zij speelde in de VTM-serie 'Clan' een van de 'moordvrouwen'. "De strijd voor de bescherming van het groen in onze wijk Groenenhoek heeft me over de streep getrokken."





Ex-ATV-anker Karl Apers (sp.a) trekt de tweede kolom als veertiende. Een plek die sp.a hem ook gaf op de Antwerpse gemeenteraadslijst. '14' is zijn favoriet rugnummer: dat van de legendarische voetballer Johan Cruijff. Jinnih Beels (sp.a) staat derde laatste, oud-districtsvoorzitter Peter Raats (sp.a) duwt. Speerpunten van het programma zijn van Berchem het meest fietsvriendelijke district maken, veel meer échte inspraak in het district en het versterken van de banden tussen de vele gemeenschappen. (PHT)