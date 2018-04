Aanleg fietspad Fruithoflaan uitgesteld 09 april 2018

De aanleg van het fietspad op de Fruithoflaan wordt uitgesteld omdat er een bezwaarschrift is ingediend. Normaal zouden die werken deze maand starten maar door de procedure wordt die datum nu opgeschoven. Pas na het bouwverlof zouden de werken van start kunnen gaan. Op de groene middenberm komt er een fietspad in beide rijrichtingen. Voor voetgangers komen er zitbanken, de bushaltes worden toegankelijk gemaakt voor andersvaliden en er komen parkeerplaatsen. Ook al is de klacht nog niet gegrond verklaard, toch zorgt die dus voor de nodige vertraging. (ADA)