Aanleg fietspad Fruithoflaan na kerst (eindelijk) van start Door bezwaren van buurt lopen werken 9 maanden vertraging op

10 december 2018

14u39 0

Na een kleine procedureslag kunnen de werken aan de Fruithoflaan in Berchem begin volgend jaar dan toch beginnen. Door de komst van een fietspad in de groene middenberm wordt de verkeerssituatie voor fietsers er in de zomer van 2019 een pak veiliger.

De werken aan de Fruithoflaan in Berchem hadden eigenlijk in april 2018 moeten beginnen, maar een aantal buurtbewoners stak daar een (juridisch) stokje voor. “We hebben de werkzaamheden moeten uitstellen omdat er bezwaren waren ingediend”, vertelt districtsschepen van Mobiliteit Bruno De Saegher (N-VA). “Sommigen maakten bezwaar puur op de procedure die is gevolgd, anderen hadden bedenkingen bij de inhoud. Ze vreesden bijvoorbeeld voor het verdwijnen van het groen in de middenberm.”

De problemen zijn inmiddels van de baan, en dus kon een (nieuwe) timing bepaald worden. Omdat de stad en het district Berchem de handelaars tijdens de kerstperiode wil sparen, beginnen de werken erna, op 10 januari 2019. De vernieuwde Fruithoflaan zou in de zomer van 2019 klaar moeten zijn.

De Fruithoflaan vormt een belangrijke schakel in de districtenfietsroute. In het ontwerp vormt het nieuwe fietspad dan ook de meest ingrijpende verandering. “Centraal in de groene middenberm komt er een dubbelrichtingsfietspad”, zegt De Saegher. “Het groen wordt maximaal behouden. Een vijftal bomen moet wijken, maar er zullen er 19 nieuwe in de plaats komen. Doordat de middenberm op verschillende plaatsen groter wordt, komt er trouwens zo’n 2.000 m² groenberm bij.”

Ook de voetgangersoversteken worden veiliger door de rijbaan plaatselijk te versmallen naar één rijstrook. “Door de aanleg van het fietspad in de middenberm, blijft het autoverkeer wel over 2 x 2 rijstroken beschikken tussen de kruispunten. Ook het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.”