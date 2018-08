72 inwoners en kunstenaar maken samen Vredesmonument 31 augustus 2018

Zes groepen van twaalf Berchemnaars maken samen met kunstenaar Frederik Rombach een Vredesmonument ter gelegenheid van 100 jaar Wereldoorlog I. Het beeld zal in december onthuld worden op de Victor Jacobslei.





Gisteren ging de kunstenaar aan de slag met twaalf bewoners van het woonzorgcentrum Moretus in Berchem. Op basis van herinneringen aan de oorlog mochten de bewoners glas bewerken met gekleurd glaspoeder. Zo tekende bewoonster Angie een boom. "Angie herinnert zich die boom nog altijd. Het was het enige wat nog rechtstond na een bombardement", vertelt Koen Peeters van woonzorgcentra Armonea. Sommige bewoners hadden zelfs tastbare herinneringen meegebracht die konden dienen als inspiratiebron. Zo had een bewoonster de oproepingsbrief van haar vader mee. Kunstenaar Frederik nam nadien al de werkjes mee naar zijn atelier in Hoboken waar hij alles zal bakken. Het kunstwerk zelf wordt een obelisk van 2,5 meter hoog. "De sokkel is opgebouwd met verharde zandzakjes. Dat was het meest gebruikte gereedschap tijdens de oorlog. In de obelisk komen de werken van de Berchemnaars. Hoe hoger je gaat, hoe abstracter de werken zullen worden. Een lamp zal de werkjes mooi uitlichten." Er werd gekozen om enkel met rood en wit aan de slag te gaan. "Rood staat voor passie, maar tegelijk heeft het ook iets luguber, want rood wordt ook geassocieerd met bloed. Wit staat dan weer voor de vrede", aldus de kunstenaar. (ADA)