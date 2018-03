300 uur werkstraf voor dodelijk drugsfeestje VRIENDIN BEWOONSTER HALLUCINEERT EN VALT VAN 15DE VERDIEPING PATRICK LEFELON

01 maart 2018

02u58 0 Berchem Bewoonster Nathalie G. (42) krijgt een werkstraf van 300 uur omdat zij haar penthouse op de 15de verdieping ter beschikking had gesteld voor een drugsfeestje. Vriendin Nadia El Hamrouni (37) had zoveel cocaïne gesnoven dat zij hallucineerde en van het dak van het gebouw sprong.

De dodelijke val van Nadia El Hamrouni zorgde voor ophef in het chique domein Hertogenpark. Nathalie G. die er het penthouse van haar tante huurde, had wel vaker ruzie met buren gekregen om feestjes met snuivende vrienden. Op 8 januari 2017 had Nathalie G. haar vaste cocaïnedealer Yassine H. uitgenodigd. Het gezelschap bouwde dagenlang een stevig feestje. De alcohol vloeide rijkelijk en er werd ook cocaïne gesnoven. Nadia El Hamrouni (37) uit Berchem, moeder van vier kinderen, was ook aanwezig.





Slaapmiddel

Nadia El Hamrouni gebruikte grote hoeveelheden cocaïne en combineerde dat met het slaapmiddel Zolpidem. In de loop van de voormiddag begon zij te hallucineren, liep hysterisch door de gangen en klom dan op het dak van de 15de verdieping. Dealer Yassine H. en bewoonster Nathalie G. probeerden Nadia weer naar beneden te halen. Maar de vrouw was zo uitzinnig dat ze over een muurtje klom en vijftien verdiepingen naar beneden viel. Ze was op slag dood. Klanten van de Albert Heijn aan de overkant van de straat hadden het drama zien gebeuren en verwittigden de politie.





10 gram cocaïne

Op het proces daagde dealer Yassine H. niet op. De rechter vond dat treffend voor een man voor wie maar één ding telde: geld verdienen aan cocaïnehandel. Voor het feestje bij Nathalie G. had Yassine H. een zakje met 10 gram cocaïne meegebracht. Hij strooide de drugs uit op een bord en stuurde foto's naar vrienden die vroegen wat hij aan het doen was.





Yassine H. is al zeven keer veroordeeld, waaronder drie keer voor drugshandel. Hij kreeg zes jaar effectieve celstraf, één jaar meer dan de procureur had geëist. De rechter sprak ook zijn onmiddellijke aanhouding aan.





Bewoonster Nathalie G. die vervolgd werd voor het ter beschikking stellen van haar penthouse voor het drugsfeestje, komt er vanaf met een werkstraf van 300 uur. De procureur had tegen haar 2 jaar celstraf gevorderd.





Advocaat Xavier Potvin die Nathalie G. verdedigde, was tevreden met die milde straf maar het zal het schuldgevoel bij zijn cliënte niet wegnemen. "Mijn cliënte blijft het verschrikkelijk vinden wat er in haar appartement is gebeurd. Deze straf maakt die feiten niet minder erg. De dood van Nadia heeft haar aan het denken gezet. Zij is zelf afgekickt van de drugs en heeft een vaste job gevonden."