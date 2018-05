140 nieuwe bomen voor district 17 mei 2018

Het district Berchem start binnenkort met de heraanleg van een hele reeks straten in de wijk tussen de Roderveldlaan en de Saffierstraat. Vanaf 22 mei wordt de Arbeidersstraat heraangelegd.





Daarna is het de beurt aan de Woningenstraat, de Groenenhoekstraat en Lambert Briesstraat, de Spoorwegstraat en het Florent Cootmansplein. In de meeste straten wordt de riolering vervangen, dan wordt de straat heraangelegd en gaat er aandacht naar meer groen, waaronder 140 nieuwe bomen, meer parking en veilige verkeerscirculatie. De blikvanger in het project is het Florent Cootmansplein. Het plein wordt een groene zone die loopt tot aan de voortuin van de bewoners. (NBA)