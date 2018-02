"Ik haal lotgenoten uit hun zetel" LONGPATIËNT KANDIDAAT VOOR 'STRAFSTE ANTWERPSE SPORTPRESTATIE' PHILIPPE TRUYTS

28 februari 2018

03u00 0 Berchem Met een zuurstoftoestel als levenslijn blijft Berchemnaar Peter Deruyter (53) de medische wereld verbazen. Hij wandelde vorig jaar 52 kilometer mee in de Dodentocht van Bornem. Ondanks een terminale longziekte. Vrijdag kan het hem de trofee opleveren voor 'strafste Antwerpse sportprestatie' op het gala van Sporting A. "En ik droom nog van een volgende Dodentocht."

Gewoon ademen, zonder hulp: de doorsnee mens vindt het de normaalste zaak van de wereld. Voor Peter Deruyter is dat een illusie. Hij lijdt aan COPD, een chronische ziekte die de longblaasjes aantast. Alléén is hij niet bepaald: 150.000 Belgen hebben net als hij de ernstige, levensbedreigende vorm. Met een draagbaar beademingstoestel kun je nog een min of meer zelfstandig leven leiden. Ook al moet je er in het geval van Deruyter 3.000 euro voor uit eigen zak betalen.





Zuurstof

"Omdat ik nog een beetje 'te veel' zuurstof in mijn bloed heb, in rust. Negentig procent verzadiging haal ik, terwijl de ziekteverzekering pas terugbetaalt vanaf 88 of minder. Zet ik enkele stappen, dan zakt het zuurstofniveau snel naar 80 procent of minder. Een groot risico voor het hart en andere organen. Maar dat telt niet. De redenering van de wetgever is dat ik in mijn zetel moet blijven zitten en huishoudhulp inroepen."





Peter vertikt dat. Zelfs nu hij al weken vecht tegen een zona, een virusinfectie die ook zijn longen heeft aangevallen. Hij wil lotgenoten tonen dat je nog wél de deur uit kunt met COPD. "Mijn deelname aan de Dodentocht gaf de boodschap: 'Geef de moed niet op'. En het hád effect. Mensen vragen me via sociale media om eens te gaan wandelen of gewoon wat te komen praten. Ik heb mijn lijn getrokken: als ik niet meer voor mijn geliefde honden Zara en Milan (twee Amerikaanse Staffords, red.) kan zorgen, wil ik euthanasie. Alles is daarvoor in orde gebracht."





Erkenning

Nu telt Peter af naar de gala-avond van Sporting A in de Arenbergschouwburg op vrijdag 2 maart. "Een tijd geleden heeft het district Berchem me al gelauwerd. Vrijdag ben ik één van de negen kandidaten uit de districten voor de uitzonderlijkste prestatie van een gewone sportieveling. Maar of ik nu win of niet, ik ben al héél trots dat ik daar zal staan. De erkenning, daar gaat het voor mij om."





Antibiotica

Daarna richt hij het vizier weer op de Dodentocht van 10 augustus. "Ik wil nog zeker één keer starten en zien waar ik uitkom. Maar dan moet de antibiotica tegen de zona wel aanslaan. De voorbije weken zijn héél zwaar geweest. In de Dodentocht ga ik me per kilometer laten sponsoren. StuBru belooft me zendtijd en de opbrengst gaat naar de bestrijding van longziekten bij kinderen in het UZA. Op mijn T-shirt heb ik de sponsors al rond. Ik ga ook proberen zélf mijn zuurstoftoestel te dragen. Ik word wel begeleid door vzw Het Felix Project, dat zich inzet voor zwerfkatten."