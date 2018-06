"Haal een brok voetbalgeschiedenis in huis" BERCHEM SPORT VERKOOPT STENEN LUDO COECKSTADION JONATHAN BERNAERTS

29 juni 2018

03u10 0 Berchem Fans kunnen zaterdag een stukje Antwerpse voetbalgeschiedenis in huis halen. Berchem Sport verkoopt 40 arduinen stenen, die afkomstig zijn van de afbraak van het authentieke Ludo Coeckstadion. Met de opbrengst wordt de restauratie van de symbolische toegangspoort gefinancierd.

De huidige aanblik van het Ludo Coeckstadion op Het Rooi in Berchem bezorgt de geel-zwarte aanhang ongetwijfeld hartzeer. Het stadion, dat in 1929 werd ingehuldigd, lijkt niets meer op de authentieke voetbaltempel van destijds.





De sloophamer heeft de twee zijtribunes inmiddels met de grond gelijk gemaakt. En omwille van veiligheidsredenen - de sloop was eigenlijk niet gepland - is gisteren gestart met de afbraak van de overdekte staantribune aan de kant van de Roderveldlaan. Welke toekomst de vooroorlogse hoofdtribune nog heeft, is niet helemaal uitgemaakt. Een renovatie blijft mogelijk. De stad reserveerde drie miljoen euro om tegen 2020 naar een vernieuwd stadion voor 4.000 toeschouwers te evolueren.





Is nostalgici van Berchem Sport dan helemaal niets gegund? Toch wel. De historische toegangspoort aan de kant van de Berchemstadionstraat blijft wél behouden. De stad Antwerpen nam die beslissing begin deze maand na aanhoudend gepruttel van de supporters. Het poortgebouw wordt in ere hersteld en krijgt later een louter esthetische functie. Het prijskaartje van de restauratie is onbekend.





Crowdfunding

De club wil alvast zélf een duit in het zakje doen en lanceert een opmerkelijke 'crowdfunding'. Het gaat aanstaande zaterdag tussen 10 en 12 uur de arduinen hoekstenen uit de trappen van de staanplaatsen verkopen. "Het waren oud-speler Eddy Crocaerts en onze officieuze archivaris Karl Böhrer die het idee bedachten", zegt Tom Aerts van Berchem Sport. "Met brute mankracht hebben we de voorbije weken in totaal 50 stenen gerecupereerd. Anders waren ze in de container beland. Tien stenen gaan we zelf bijhouden als souvenir. De rest mag verkocht worden. Kostprijs? 50 euro per exemplaar. De opbrengst gaat integraal naar onze erepoort. Het is belangrijk dat die behouden blijft: het maakt deel uit van de ziel van de club."





Wie zaterdag graag een stukje Berchemstadion mee naar huis neemt, trekt best goed voorbereid naar Het Rooi. Tom Aerts: "Kom op tijd. Want wie eerst komt, mag eerst kiezen. We raden geïnteresseerden ook aan om met de wagen te komen én om genoeg mankracht te voorzien. De stenen wegen al gauw enkele tientallen kilo's, vandaar."