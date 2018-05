"Geen zebrapaden? Dan tekenen we zebra's op straat" 04 mei 2018

Sp.a Berchem en jongsocialisten Antwerpen hebben gisteren een ludieke actie gevoerd voor meer verkeersveiligheid. Ze brachten zelf zebra's aan op het wegdek van de Statiestraat, dat in oktober 29017 werd heraangelegd."Bij de heraanleg verdwenen verschillende zebrapaden. Er werd beloofd dat die terug zouden komen, maar dat sleept aan", zeggen de actievoerders. "Door het slechte en natte weer heeft men toen de schilderwerken moeten staken", legt districtsschepen Bruno De Saegher (N-VA) uit. "Er ontbreken op het traject twee zebrapaden op een totaal van 30. Omdat de straat een winkelstraat is en ook een hoofdas voor het openbaar vervoer kunnen de werken alleen na middernacht uitgevoerd worden. Sindsdien is het zelden droog of warm genoeg geweest."





Volgens De Saegher worden nog deze week zebrapaden aangelegd. "Als alles goed gaat, gaat de aannemer vannacht aan de slag." (BJS)