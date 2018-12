Ben jij een kunstenaar? Schrijf je dan in voor de kunst- en brocantemarkt SEOM

27 december 2018

11u46 0 De gemeente lanceert een oproep en zoekt kunstenaars die graag hun eigen werk tonen of verkopen. Tijdens de kunst- en brocantemarkt op 9 juni kan jij een standplaats reserveren in Schildehof.

Op zondag 9 juni wordt in Schildehof een leuke kunst- en brocantemarkt georganiseerd. Zo kunnen kunstenaars een standplaats reserveren om hun werk uit te stallen. Daarnaast zijn alle standhouders ook vrij in wat ze doen. Zo kan je bijvoorbeeld je werk niet alleen tonen of verkopen, maar kan je ook een workshop of demonstratie geven.

De gemeente waarschuwt wel dat het gaat om brocante spullen. “Kleding, huishoudtoestellen, namaakspullen, dranken en tabakswaren, make-up en parfumerie, dieren en planten of nieuwe artikelen mogen niet worden verkocht op de brocantemarkt”, klinkt het.

Inschrijven

Wie wil deelnemen, kan zich nog inschrijven via www.schilde.be/inschrijven (code: 2019kunst). Let wel op: het aantal standplaatsen is beperkt. Deelnemen aan de kunstmarkt is helemaal gratis, maar je moet wel zelf alles opstellen, afbreken en opruimen.