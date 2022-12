Ben (32) kan thuis kerst vieren half jaar nadat hij been verloor, Wechelderzande rouwt om bakkersvrouw Ilse en waterproblemen in het Hageland: deze regioverhalen mocht u niet missen afgelopen weekend

1. Thuis zijn voor Kerstmis: dat willen we allemaal. Maar voor Benjamin De Donder (32) was het lang de vraag of dat zou lukken. Maanden geleden raakte hij betrokken in een ongeval dat hem een been kostte, maandenlang hoopte hij de avond van 24 december thuis door te brengen. De glimlach is dan ook groot wanneer we hem dan ontmoeten aan een reeds gedekte eettafel. “En ik mag ook na het weekend nog enkele dagen blijven”, glundert hij.

Volledig scherm Cindy Van de Leest kwam zaterdag haar kaarsje aansteken aan de ingang van bakkerij Mariën, waar Ilse Michiels vermoord werd teruggevonden. © Wouter Demuynck/RV

2. Een dag na de moord op Ilse Michiels (54) blijft Wechelderzande (Lille) verweesd achter. Niemand in het dorp die begrijpt waarom net Ilse, de goedlachse en vriendelijke bakkersvrouw, met geweld om het leven is gebracht. Dat Ilse enorm geliefd was, blijkt uit het herdenkingshoekje aan de bakkerij dat intussen vol bloemen en kaarsjes ligt. “Dat zoiets gebeurt in zo’n klein, slaperig dorpje is niet te vatten.”

Volledig scherm Het ongeval gebeurde ter hoogte van Ten Brugske in Schellebelle. © Glenn Coessens

3. Wetteren en Wichelen rouwen na overlijden van Simon (24). De jongeman werd op weg naar huis aangereden na een nachtje stappen in het lokale jeugdhuis. “Hij was een schat van een jongen. Zo een kerel die om 6 uur ‘s ochtends vrijwillig de toiletten begon te poetsen om het barpersoneel te helpen”, klinkt het bij vrienden van het jeugdhuis. “Iedereen had hem graag. We zullen hem missen.”

Volledig scherm Het gezin van Nora Szücs. © Nora Szücs

4. “Gelukkig kunnen we douchen bij mijn schoonouders, maar de afwas blijft al even staan.” Nora Szücs uit Tielt-Winge is één van de vele inwoners uit de ruime regio die het al enkele dagen zonder water moeten doen. Aan dag vijf zitten ze al en veel hoop op beterschap was er tot dusver niet. “Eén dag zonder water, dat lukt nog. Maar nu weten we gewoon niet wanneer het opgelost zal zijn.”

Volledig scherm Rik Demeulenaere werkt al 25 jaar als chef-kok in de gevangenis van Antwerpen. © Klaas De Scheirder

5. Hij werkt dagelijks met scherpe messen en hete ovens tussen mannen die veroordeeld zijn, vaak voor erg zware feiten, maar bang is gevangeniskok Rik Demeulenaere (56) niet. Hij stapte 25 jaar geleden de gevangenis van Antwerpen binnen om cipier te worden, maar werd al snel chef-kok van blok CK4. Sindsdien maakt hij samen met de gedetineerden het kostje van het gevangenispersoneel klaar. “Ik weet wat zij allemaal op hun kerfstok hebben, ja. En toch doet dat er niet toe in de keuken”, zegt hij.

Volledig scherm Lachen wil Nathalie Vanderhaegen niet op de foto. "Ik ben het echt beu, dit moet stoppen." © Henk Deleu

6. “Trisha, dit is jouw laatste verwittiging.” Dat zegt Nathalie Vanderhaegen, de vriendin van de overleden Ignace Crombé. “Als je mij nog één keer door het slijk haalt in ‘de boekskes’ neem ik juridische stappen.” In een recent verschenen magazine spaarde de ex van Crombé haar niet. Zo sprak ze denigrerend over hun relatie en beweerde ze dat Nathalie amper het graf van Ignace bezoekt. “Ik wil dat ze mij in alle rust laat rouwen om Ignace en mij niet publiekelijk blijft aanvallen.”

