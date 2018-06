Zware ravage in Papenbroek 04 juni 2018

02u29 0 Bekkevoort Natuurreservaat Papenbroek werd door de zware regenval van afgelopen vrijdag herschapen tot een modderpoel.

"Jaren natuurbeheer zijn op een dag vernietigd door vervuild slib van de hoger gelegen akkers", klinkt het bij Natuurpunt Bekkevoort.





"Het belangrijkste probleem is de kwaliteit van het water dat de natuurgebieden instroomt. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen decennia, blijkt dat water nog veel te vuil. Nog altijd is een vijfde van de Vlaamse gezinnen niet aangesloten op de waterzuivering. Samen met het water uit overgelopen rioleringen wordt dat vuile water massaal in natuurgebieden geloosd. Als het water wegtrekt, blijft een laag vervuild slib achter. Vrijwilligers van Natuurpunt, die door te maaien en maaisel af te voeren vaak al tientallen jaren strijden tegen vermesting, moeten helemaal opnieuw beginnen." (VDT)